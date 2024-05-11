مصر تتصدر منافسات البطولة العربية لألعاب القوى

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب مصر للشباب والشابات في تصدر جدول ترتيب البطولة العربية للشباب والشابات المقامة حاليا على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بمشاركة 17 دولة.

وحققت بعثة مصر حتى الأن 23 ميدالية متنوعه بواقع 6 ميداليات ذهب و10 ميداليات فضة و7 ميداليات برونزية.

وجاء في المركز الثاني منتخب المغرب برصيد 20ميدالية متنوعه بواقع 6 ميداليات ذهب و5 ميداليات فضة و9 ميداليات برونزية ، وفي المركز الثالث منتخب الجزائر برصيد 18 ميدالية بواقع 5 ميداليات ذهب و9 ميداليات فضة و4 ميداليات برونز.

وتستمر اليوم السبت منافسات اليوم الرابع للبطولة العربية للشباب والشابات تحت 20 عام وسط منافسة شرسة بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأشاد الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصر لألعاب القوى ورئيس اللجنة المنظمة بمستوى المنتخب المصري الذي يظهر بمستوى مميز ويحقق نتايج جيدة في البطولة وسط منافسة قوية من جميع المنتخبات المشاركة التي تقدم مستويات مميزه مما يعكس المستوى المميز للبطولة.

ويشارك في البطولة العربية الحالية 17 دولة بواقع 400 لاعب ولاعبة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى قد إختار الدكتور سيف شاهين مدير للبطولة على أن يتولى أحمد حمزة نائب رئيس الاتحاد والدكتورة مجدة الخواجة عضو مجلس الإدارة رئاسة إدارة المنتخبات.

ويتولى محمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئاسة لجنة التنظيم واللجنة المالية بينما يتولى الدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد رئاسة لجنة الاستقبال والإعاشة والإقامة وتكليف مجدي عبدالبديع عضو مجلس إدارة الاتحاد برئاسة لجنة المراسم والافتتاح للبطولة.