هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام بالبريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بيب جواريدولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمواجهة فولهام ظهر اليوم السبت على ملعب كرافين كوتاج ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

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حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياز، مانويل آكانجي، ناثان آكي

خط الوسط: رودري، ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، إرلينج هالاند، فيل فودين.

دكة بدلاء مانشستر سيتي

أورتيجا، مورينو، جون ستونز، ماتيوس نونيز، ريكو لويس، كايل ووكر، جيريمي دوكو، خوليان ألفاريز، أوسكار بوب، سيرجي جوميز.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة وله مباراة مؤجلة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر آرسنال، في المقابل يتواجد فولهام في المركز الـ13 برصيد 44 نقطة .

نتيجة أخر مباراة لـ مانشستر سيتي في الدوري

حيث حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره وولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

واستطاع الدولي النرويجي إيرلينج هالاند تسجيل أربعة أهداف "سوبر هاترك"، حيث افتتح التسجيل في الدقائق 12، من ضربة جزاء، و35، والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما جاء الهدف الرابع في الدقيقة 54.

فيما سجل الهدف الخامس لمانشستر سيتي اللاعب جوليان ألفاريز في الدقيقة 85 من عمر المباراة، وسجل هدف وولفرهامبتون الوحيد من خلال اللاعب هوانغ هي تشان في الدقيقة 53.

ووصل مانشستر سيتي للنقطة 82 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن لديه مباراة أقل من اَرسنال المتصدر بـ 83 نقطة.



الجميع ينتظر سقوط مانشستر سيتي

حيث علق ديكلان رايس، لاعب وسط اَرسنال، على احتمالية سقوط مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023/2024.

وأكد رايس في تصريحات لشبكة "TNT Sports"، قائلا: "خلال الشوط الأول، سيطرنا على الكرة، كان من الممكن أن نتقدم بأربعة أو خمسة أهداف".

وتابع: "كنت أعرف أن هناك فرصة بالنسبة لي للتسجيل، حيث شعرت بالهدف والتمريرة الحاسمة والنقاط الثلاث، وهي ما كنا بحاجة إليها".

وأكمل: "أحب المساعدة، فهذا شعور رائع، لقد كانت نتيجة كبيرة، كان بورنموث في حالة جيدة إلى حد ما وهم فريق كبير وكنا نعلم أن مباراة اليوم لن تكون سهلة".

بينما تحدث عن ركلة الجزاء المُهدرة، فقال: "بعد إهداره لركلة جزاء في بطولة أوروبا، تدرب على ركلات الترجيح وينفذها في أوقات حاسمة".

وعن السباق على لقب الدوري الإنجليزي، قال: "لم أكن هنا العام الماضي ولكن يمكنني أن أشعر أننا نحتضن ذلك، مانشستر سيتي عبارة عن آلة ولا يخسرون الكثير، أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، يمكن أن تحدث المفاجآت ويمكن أن تحدث المعجزات، علينا فقط أن نحافظ على تركيزنا".



رسمياً.. ليفربول يلحق بالسيتي في دوري أبطال أوروبا 2025

وفي سياق أخر، لحق ليفربول، بثنائي البريميرليج، مانشستر سيتي وآرسنال، في خوض منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، وذلك بعد خسارة توتنهام، مبارتيه الماضيتين.

وحقق فريق تشيلسي فوزًا هامًا أمام نظيره توتنهام في مباراة مؤجلة من الجولة 26 بالدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين، ثم فاز ليفربول أمس الأحد على توتنهام برباعية.

وبهذا الفوز، ابتعد توتنهام كثيرًا عن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ليضمن ليفربول الذهاب إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في مسابقة الدوري هذا الموسم برصيد 78 نقطة، مع تبقي جولتين له فقط.

وعلى الجانب الآخر، فإن توتنهام يحتل المركز الخامس برصيد 60 نقطة، مع تبقي 3 مباريات كاملة له، مما يعني استحالة وصوله إلى رصيد ليفربول، نظرًا لاتساع الفارق بينهما إلى 18 نقطة كاملة.

ولا سبيل أمام توتنهام سوى محاولة إقصاء أستون فيلا من مركزه الرابع خلال الوقت الحالي، لضمان التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.