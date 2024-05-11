تشكيل الاتحاد السكندري أمام المقاولون .. ثلاثي في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري التشكيل الرسمي لزعيم الثغر استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، في الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز .

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ويبدأ زعيم الثغر المباراة بالتشكيل الأتي ..

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح. محمود شبانه - سيف تقا - الحبيب حسن.

خط الوسط: عمر الوحش - ناصر ناصر - كريم الديب .

خط الهجوم: بيكالي اوبامي - ميسي - عبدالغني محمد.

وعلى مقاعد البدلاء: عمر صلاح. عمرو صالح. شريف رضا.رجب عمران. سطوحي. خالد الغندور. مصطفى ابراهيم أحمد عيد. فرانك الآن.

أبو سليمة، مورو ساليفو .

يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة من 20 مباراة ، فاز في 8 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.