مدرب سان جيرمان: مبابي لم يقل أين سيذهب ولكن الأمر واضح

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، أن الوجهة المقبلة لنجم ناديه الحالي كيليان مبابي واضحة.

وقال إنريكي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت بخصوص مباراة تولوز، مبابي لم يقل بعد إلى أن سيذهب ولكن أعتقد أن الأمر واضح.

وأضاف مدرب باريس سان جيرمان:"أتفهم قرار مبابي وأتمنى له الأفضل وسيستمر باريس سان جيرمان في كون ناديًا عظيمًا".

وأتم إنريكي تصريحاته بالإشارة إلى أن مبابي أسطورة النادي بعدما أمضى 7 سنوات بقميصه قدّم خلالها كل شيء، متمنيًا له التوفيق.

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان عند العاشرة مساء يوم غد الأحد نظيره تولوز ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

وقال اللاعب الفرنسي خلال مقطع الفيديو الذي نشره مساء أمس الجمعة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي:"أريد أن أخبركم أن هذه السنة هي الأخير لي مع باريس ولقد كان شرف لي أن ألعب في أكبر نادي في فرنسا".

هذا يأتي في وقت تُشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن إعلان انتقال اللاعب صاحب الـ 25 عاماً لنادي ريال مدريد في بلادها أصبح قريبًا.

وكان مبابي قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في موسم 2017/2018 على سبيل الإعارة قبل أن يتم شراء العقد بصورة رسمية.

وشارك اللاعب الفرنسي الدولي بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري 46 مباراة؛ حيث سجل 43 هدفاً وصنع 10 أهداف خلال 3689 دقيقة لعب.

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