مانشستر سيتي يضرب فولهام برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

حقق فرق مانشستر سيتي الإنجليزي الفوز على نظيره فولهام برباعية دون رد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رباعية مانشستر سيتي في مباراة اليوم أمام فولهام كل من جفارديول هدفين وفودن وألفاريز هدفًا لكل لاعب، لينفرد السيتي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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وارتقى فريق مانشستر سيتي للنقطة الـ85 في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين عن أرسنال، فيما حل ليفربول في المركز الثالث برصيد 78 نقطة.

وبهذا الفوز خرج فريق ليفربول رسميًا من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ، حيث اتسع قارق النقاط بين السيتي وليفربول إلى سبع نقاط، مع تبقي مبارتين فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن مانشستر سيتي كان قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز آخر ثلاث مواسم على التوالي، ولديه فرصة كبيرة في الحفاظ على اللقب للعام الرابعة على التوالي.

ويسعى السيتي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي من أجل مصالحة جماهيره، خاصة بعد توديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام ريال مدريد.