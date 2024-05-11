تمكن فرق مانشستر سيتي، من تحقيق الفوز على نظيره فولهام، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت رباعية مانشستر سيتي، عن طريق كل من جفارديول هدفين وفودن وألفاريز هدفًا لكل لاعب، لينفرد السيتي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتقى فريق مانشستر سيتي للنقطة الـ85 في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين عن أرسنال، فيما حل ليفربول في المركز الثالث برصيد 78 نقطة.

وبهذا الفوز خرج فريق ليفربول رسميًا من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ، حيث اتسع قارق النقاط بين السيتي وليفربول إلى سبع نقاط، مع تبقي مبارتين فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضًا: مانشستر سيتي يضرب فولهام برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على فولهام:

1- مانشستر سيتي، 85 نقطة.

2- آرسنال، 83 نقطة.

3- ليفربول، 78 .

4- أستون فيلا، 67 .

5- توتنهام، 60 .

6- نيوكاسل يونايتد، 56 .

7- تشيلسي، 54 .

8- مانشستر يونايتد، 54 .

9- وست هام، 49 .

10- بورنموث، 48 .

11- برايتون، 47 .

12- ولفرهامبتون، 46 .

13- فولهام، 44 نقطة.

14- كريستال بالاس، 43 نقطة.

15- إيفرتون، 37 .

16- برينتفورد، 36 .

17- نوتينجهام فورست، 29 نقطة.

18- لوتون تاون، 26 .

19- بيرنلي، 24 .

20- شيفيلد يونايتد، 16 نقطة.