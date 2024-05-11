أرقام قياسية بعد فوز مانشستر سيتي على فولهام في الدوري الإنجليزي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، فوزًا هامًا على نظيره فولهام، برباعية دون رد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رباعية مانشستر سيتي في مباراة اليوم أمام فولهام كل من جفارديول هدفين وفودن وألفاريز هدفًا لكل لاعب، لينفرد السيتي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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أرقام قياسية في فوز مانشستر سيتي على فولهام:

-فاز مانشستر سيتي بركلات جزاء ضد فولهام في كل من مبارياته السبع الأخيرة ضد الفريق اللندني في جميع المسابقات.

-فاز مانشستر سيتي في كل من مبارياته السبع الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هدفين على الأقل؛ أطول سلسلة انتصارات مشتركة لهم في المسابقة عندما فازوا بأكثر من هدف واحد في كل مرة (سبعة أهداف سابقًا بين مايو وأغسطس 2015).

-خاض رودري الآن 48 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز دون أن ينتهي في الجانب الخاسر لمانشستر سيتي (ف 39 ت 9) – في تاريخ المسابقة، فقط سول كامبل بين نوفمبر 2002 وأكتوبر 2004 هو الذي حقق أطول سلسلة من دون هزيمة (56). ألعاب).

-فاز مانشستر سيتي بركلات جزاء في كل من مبارياته الثمانية الأخيرة ضد فولهام في جميع المسابقات.