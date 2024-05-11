الأهلي بالقوة الضاربة أمام بلدية المحلة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة ‏الـ22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.‏

ومن المقرر انطلاق مواجهة الأهلي أمام بلدية المحلة في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، في المواجهة التي يشهدها ملعب المحلة.

تشكيل الأهلي أمام بلدية المحلة‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر كمال وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد الضاوي ‏كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد.