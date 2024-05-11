الاتحاد السكندري يفوز على المقاولون في الدوري ويقتحم المربع الذهبي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على نظيره المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ22 بالدورى المصرى.

وتمكن فريق الاتحاد السكندري من الفوز على نظيره المقاولون بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ستاد عثمان أحمد عثمان، في الجولة 22 بالدوري المصري.

وسجل هدف زعيم الثغر الوحيد في المباراة اللاعب سيف تقا فى الدقيقة 60 من عمر المباراة.

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وبدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل يضم:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، أحمد الشيمي، عماد ميهوب، محمد مجلي، أحمد علاء، أحمد مودي، جوزيف أوشايا، محمد عنتر، عمار حمدي، محمد سالم.

كما بدأ فريق الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري بتشكيل مكون من:

المهدي سليمان في حراسة المرمى، سيف تقا، محمود شبانة، هشام صلاح، ناصر ناصر، عمر الوحش، أحمد عادل ميسي، كريم الديب، عبد الغني محمد، فان ديرك، والحبيب أحمد حسن.

ورفع الاتحاد السكندرى رصيده إلى 35 نقطة محتلًا بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف المقاولون العرب عند النقطة 15.