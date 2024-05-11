بالأرقام.. تقييم عمر مرموش بعد تعادل فرانكفورت أمام مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

أكتفى نادي فرانكفورت، بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام بروسيا مونشنجلادباخ، على ملعب بروسيا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الألماني.

ولعب الدولي المصري عمر مرموش، نجم فرانكفورت، المباراة كاملة.

وتقدم فريق بروسيا مونشنجلادباخ عن طريق روبن هاك في الدقيقة 9 مع بداية الشوط الأول، وتعادل ايريك جونيور في الدقيقة 35.

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ورفع فرانفكورت رصيده لـ 46 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، برصيد 46 نقطة قبل جولة على نهاية الموسم.

تقييم عمر مرموش بعد تعادل فرانكفورت أمام مونشنجلادباخ

ووفقًا لـ شبكة “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات فقد حصل الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت على تقييم 7.1 في المباراة.

لعب 90 دقيقة، وسدد تسديدة واحدة على المرمى، وتسديدو خاج المرمى، وفاز بـ 2 من الالتحامات الهوائية، والالتحامات الأرضية فاز بـ 6، ولمس الكرة 57 مرة، ومرر تمريرة مفتاحية، وجاءت نسبة الأهداف المتوقعة 0.25.