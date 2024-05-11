أرقام تاريخية لـ ميتروفيتش والهلال بعد التقدم على الحزم وحسم الدوري السعودي رسميًا

حقق نادي الهلال ومهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش أرقامًا تاريخية عقب التقدم على نظيره الحزم في المباراة المقامة بينهما حاليًا، وحسم الدوري السعودي رسميًا.

وحسم فريق الهلال مسابقة الدوري السعودي رسميًا موسم 2023/2024، بعد التقدم على نظيره الحزم بهدف ميتروفيتش.

ويلاقي فريق الزعيم نظيره الحزم حاليًا على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الواحد والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وسجل ميتروفيتش الهدف في الدقيقة 15 من عمر المباراة، عن طريق ضربة جزاء نفذها الصربي، احتسبها حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

أرقام الهلال وميتروفيتش في مباراة الحزم

بات نادي الهلال الأكثر حصولًا على أكبر عدد من ضربات الجزاء في تاريخ دوري المحترفين السعودي خلال موسم واحد ويعادل رقم النصر، برصيد 19 ركلة جزاء.

فيما أصبح ميتروفيتش أول لاعب في تاريخ الهلال ساهم في 43 هدفاً في أول موسم له مع الزعيم.

كما بات النجم الصربي خامس أكثر الأجانب تسجيلاً مع نادي الهلال في دوري المحترفين تاريخيًا كالتالي:

جوميز، 81 هدف.

إدواردو، 54 هدف.

تياغو نيفيز، 40 هدف.

إيغالو، 31 هدف.

ميتروفيتش، 25 هدف.

ويلهامسون، 24 هدف.

وبدأ فريق الهلال بقيادة البرتغالي جورج جيسوس المباراة بتشكيل مكون من:

ياسين بونو، ياسر الشهراني، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم، محمد كنو، ميشيل ديلجادو، ألكسندر ميتروفيتش.

ويحتاج فريق الهلال للفوز أو التعادل على الأقل من أجل التتويج رسميًا ببطولة الدوري وذلك قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 86 نقطة، بينما يأتي فريق الحزم في المركز الثامن عشر والأخير من الجدول برصيد 20 نقطة.