طارق العشري يرحل عن الاتحاد السكندري بعد الفوز على المقاولون العرب

قرر طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الرحيل عن القيادة الفنية بعد الفوز الذي حققه على المقاولون العرب.

وأعلن طارق العشري، عن استقالته من القيادة الفنية لفريق الاتحاد السكندري، اليوم السبت، بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف.

ولعب الاتحاد السكندري ضد المقاولون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري، بعد الخسارة من الاهلي في اللقاء السابق برباعية.

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وقال العشري في تصريحات عقب المباراة، إنه اتخذ قرارًا بالرحيل عن النادي السكندري بعد الضغوط التي يتعرض لها والتي وصلت للإهانات.

ووجه العشري، الشكر لـ محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، بالإضافة إلى الجهاز الفني الذي تحمل الضغوط للحفاظ على تواجد الفريق في مركز جيد.

ويقع الاتحاد السكندري في المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة.