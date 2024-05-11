معين الشعباني: أوراقنا والزمالك مكشوفة.. ونُعاني من الغيابات

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى معين الشعباني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، أن أوراقه ونظيره الزمالك مكشوفة لبعضهما البعض.

ويستضيف فريق نهضة بركان عند العاشرة من مساء يوم غد الأحد نظيره الزمالك، في ذهاب نهائي الكونفدرالية قبل أن يحل ضيفًا عند الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو.

وأوضح الشعباني، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم السبت بخصوص المباراة، أنهم درسوا الزمالك جيدًا خلال الفترة الماضية وجاهزون لتقديم مباراة قوية أمامه ولكنه في الوقت ذاته يُشير إلى أنهم يعانون من بعض الغيابات بسبب الإصابات سيكونوا جاهزون في مباراة الإياب لذا لن يُجازف بهم حتى لا يخسرهم لفترة أطول.

وأضاف المدير الفني لفريق نهضة بركان:"نتمنى أن نُحقق نتيجة مريحة في الذهاب لأنني أعلم أن الزمالك سيخوض مباراة العودة في استاد كبيرة وحضور جماهيري كبير"، مشيرًا إلى أنهم يفتقدون عمر العرجون للإيقاف ولكنه يثق بأن من سيشارك بدلاً منه سيؤدي بصورة جيدة.

وأتم الشعباني تصريحاته بالتنويه إلى أن فريقه لم يخض مباريات لمدة 20 يومًا بسبب أحداث مباراتي اتحاد العاصمة قبل خوض مباراتين في الفترة الأخيرة.