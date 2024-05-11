بعد الفوز أمام فولهام.. موعد المباراتين المتبقيتين لمانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - حصد فريق مانشستر سيتي نقاط الجولة 36 من الدوري الإنجليزي بعد فوزه برباعية نظيفة على نظيره فولهام عصر اليوم السبت.
ويستعرض الخليج 365 المباراتين المتبقيتين لمانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي وموعدهما:
10:00 م ـ الثلاثاء 14 مايو: توتنهام VS مانشستر سيتي
06:00 م ـ الأحد 19 مايو: مانشستر سيتي VS وست هام
ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثاني.
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