بعد الفوز أمام فولهام.. موعد المباراتين المتبقيتين لمانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - حصد فريق مانشستر سيتي نقاط الجولة 36 من الدوري الإنجليزي بعد فوزه برباعية نظيفة على نظيره فولهام عصر اليوم السبت.

ويستعرض الخليج 365 المباراتين المتبقيتين لمانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي وموعدهما:

10:00 م ـ الثلاثاء 14 مايو: توتنهام VS مانشستر سيتي

06:00 م ـ الأحد 19 مايو: مانشستر سيتي VS وست هام

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثاني.

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