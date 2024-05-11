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4 تغييرات.. تشكيل الأهلي لمواجهة بلدية المحلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة بلدية المحلة.

وشهد التشكيل 4 تغييرات عن مباراة الاتحاد السكندري الماضية والتي فاز بها المارد الأحمر برباعية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ربيعة - متولي - هاني - معلول.

خط الوسط: أكرم - مروان - إمام.

خط الهجوم: رضا سليم - تاو - كهربا.

ويحل المارد الأحمر ضيفا على البلدية اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 22 من الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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