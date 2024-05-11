4 تغييرات.. تشكيل الأهلي لمواجهة بلدية المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة بلدية المحلة.
وشهد التشكيل 4 تغييرات عن مباراة الاتحاد السكندري الماضية والتي فاز بها المارد الأحمر برباعية.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: ربيعة - متولي - هاني - معلول.
خط الوسط: أكرم - مروان - إمام.
خط الهجوم: رضا سليم - تاو - كهربا.
ويحل المارد الأحمر ضيفا على البلدية اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.