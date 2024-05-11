الهلال يتوج بلقب الدوري السعودي رسميًا بعد الفوز على الحزم برباعية

حسم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، لقب الدوري السعودي بشكل رسمي، بعد الفوز الذي حققه على حساب الحزم بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

واستضاف الهلال نظيره الحزم، اليوم السبت، على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل ميتروفيتش الهدف في الدقيقة 15 من عمر المباراة، عن طريق ضربة جزاء نفذها الصربي، احتسبها حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

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وسجل فايز سليماني، هدف التعادل لفريق الحزم في الدقيقة 34، ثم أضاف هدف الزعيم الثاني، اللاعب أحمد الجويد، عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 39.

وأضاف ميتروفيتش ثالث أهداف الهلال في الدقيقة 45+3، ثم اختتم سيرجي سافيتش، الأهداف خلال الدقيقة 45+6.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 89 نقطة ليحسم اللقب بشكل رسمي، بينما يأتي فريق الحزم في المركز الثامن عشر والأخير من الجدول برصيد 20 نقطة.