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الهلال السعودي يقترب من ضم نجم توتنهام

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توتنهام - الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام - الممتاز

كشفت تقارير صحفية،  أن نادي الهلال السعودي يخطط لـ التعاقد مع نجم توتنهام،، في موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا لـ  صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن  الهلال يخطط لضم نجم توتنهام في الانتقالات الصيفية القادمة للموسم الجديد 2024-2025.

وتابعت الصحيفة أن نجم توتنهام  هو البرازيلي ريتشارليسون ، حيث يريده الهلال من أجل تعزيز صفوفه في الموسم الجديد.

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وكان نادي الهلال يريد ضم النجم البرازيلي من توتنهام في موسم الميركاتو الشتوي الماضي ولكن الصفقة تعثرت.

وواصلت أن ريتشارلسون قد لعب مباراته الآخيرة رفقة السبيرز، وإنه قد تعرض لإصابة في الفترة الحالية منعته من انضمامه إلى قائمة منتخب بلاده البرازيل لخوض كوبا أمريكا كما صرح مدرب البرازيل.

واختتمت الصحيفة أن الهلال لم يتقدم بعرض رسمي لـ توتنهام حتى الآن، ولكنه واثق من اتمام الصفقة.

يذكر أن توتنهام قد ضم ريتشارليسون من إيفرتون في عام 2022، وبمتد عقده رفقة السبيرز حتى 2027.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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