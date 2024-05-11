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موعد المباراتين المتبقيتين لأرسنال بالدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - يمتلك فريق أرسنال فرصة للمنافسة على لقب حتى بعد فوز فريق مانشستر سيتي برباعية نظيفة على نظيره فولهام عصر اليوم السبت.

ويستعرض الخليج 365 المباراتين المتبقيتين لأرسنال بالدوري الإنجليزي وموعدهما:

06:30 م ـ الأحد 12 مايو: مانشستر يونايتد VS أرسنال

06:00 ـ الأحد 19 مايو ـ أرسنال VS إيفرتون

ويحتل فريق أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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