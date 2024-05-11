موعد المباراتين المتبقيتين لأرسنال بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - يمتلك فريق أرسنال فرصة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى بعد فوز فريق مانشستر سيتي برباعية نظيفة على نظيره فولهام عصر اليوم السبت.

ويستعرض الخليج 365 المباراتين المتبقيتين لأرسنال بالدوري الإنجليزي وموعدهما:

06:30 م ـ الأحد 12 مايو: مانشستر يونايتد VS أرسنال

06:00 ـ الأحد 19 مايو ـ أرسنال VS إيفرتون

ويحتل فريق أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

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