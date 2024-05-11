ثاني فريق يهبط من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى التشامبيونشيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

هبط نادي بيرنلي بقيادة المدرب البلجيكي، فينسنت كومباني، من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى التشامبيونشيب.

وجاء ذلك بعد الخسارة من توتنهام هوتسبير 2-1، ليحتل بيرنلي المركز الـ19 برصيد 24 نقطة ويتبقى له مباراة واحدة، ولكن ليست كافية للهروب من منطقة الهبوط، حيث يفرق بينه وبين مركز الأمان 5 نقاط.

ويعد بيرنلي ثاني الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما ضمن شيفيلد يونايتد الهبوط واحتلاله المركز الأخير.

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