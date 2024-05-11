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بالفيديو.. لفتة إنسانية من خالد بيبو مع أحد مشجعي الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت أجواء ما قبل مباراة الأهلي وبلدية المحلة، لفتة إنسانية من مدير الكرة بالنادي الأحمر، خالد بيبو.

والتقطت كاميرات الفيديو خالد بيبو قبل المباراة وهو يلتقط صورة مع أحد مشجعي الأهلي من ذوي الهمم، ويطمئن عليه ويمازحه.

ويسيطر التعادل السلبي على لقاء الأهلي وبلدية المحلة الجاري الآن، والذي أقيم في تمام الساعة السابعة مساء.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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