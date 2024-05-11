"تعرضت للإهانة".. طارق العشري يعلن رحيله عن الاتحاد السكندري على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن مدرب الاتحاد السكندري، طارق العشري، رحيله عن تدريب الفريق السكندري على الهواء مباشرة، بعد مباراة المقاولون.

وقال طارق عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "أعلن رحيلي عن الاتحاد السكندري، وأسلم المهمة والفريق في مركز آمن بالدوري، وأشكر اللاعبين على كل شيء".

وأضاف: "عندما جئت لنادي الاتحاد السكندري، كان من أجل التعاون مع محمد مصيلحي رئيس النادي، ودائما أحترم تاريخي لكن الناس لا تقدر ذلك".

وأختتم العشري: "تعرضت للإهانة والتنكيل، وهو ما لم أتعرض له طوال حياتي إلا في نادي الاتحاد السكندري، وأنا لا أقبل ذلك تماما، ولم أسع لتدريب الاتحاد من أجل إهانتي".

الجدير بالذكر، قاد طارق العشري فريق الاتحاد السكندري للفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف.

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