ريال مدريد يفوز على غرناطة في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد، فوزًا كبيرًا على مضيفه غرناطة، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا” موسم 2023 – 2024.

وحل ريال مدريد نظيره غرناطة، على ملعب “لوس كارمينيس”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

في الشوط الأول وعند الدقيقة 19، كاد أن يفتتح مينديز التسجيل لصالح غرناطة من خلال رأسية داخل منطقة جزاء الفريق الملكي، لولا تصدي كورتوا للكرة.

وفي الدقيقة 38، افتتح فيران جارسيا التسجيل لصالح ريال مدريد، وتمكن أردا جولر من إضافة الهدف الثاني لصالح ريال مدريد بحلول الدقيقة 45.

اقرأ أيضًا: أرقام تاريخية لـ ميتروفيتش والهلال بعد التقدم على الحزم وحسم الدوري السعودي رسميًا

ووقع الدولي المغربي إبراهيم دياز على الهدف الثالث للفريق الملكي بمجهود فردي رائع بحلول الدقيقة 49.

وعند الدقيقة 59، أحرز دياز هدفه الثاني والرابع لـ ريال مدريد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 90 في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 21 في المركز التاسع عشر.