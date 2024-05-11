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ريمونتادا.. موديست ينقذ الأهلي من فخ التعادل أمام بلدية المحلة (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الأهلي وبلدية المحلة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 22 من الممتاز.

وفاز الأهلي على البلدية بنتيجة 2-1 في استاد المحلة، بعد تأخره بهدف.

سجل هدف المحلة، ماجد هاني في الدقيقة 57.

سجل هدف الأهلي الأول، عمر كمال في الدقيقة 79.

سجل هدف الأهلي الثاني، موديست في الدقيقة 90+8.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما احتل المحلة المركز 15 برصيد 20 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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