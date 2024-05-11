ريمونتادا.. موديست ينقذ الأهلي من فخ التعادل أمام بلدية المحلة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انتهت مباراة الأهلي وبلدية المحلة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.
وفاز الأهلي على البلدية بنتيجة 2-1 في استاد المحلة، بعد تأخره بهدف.
سجل هدف المحلة، ماجد هاني في الدقيقة 57.
سجل هدف الأهلي الأول، عمر كمال في الدقيقة 79.
سجل هدف الأهلي الثاني، موديست في الدقيقة 90+8.
وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما احتل المحلة المركز 15 برصيد 20 نقطة.
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