ريمونتادا.. موديست ينقذ الأهلي من فخ التعادل أمام بلدية المحلة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الأهلي وبلدية المحلة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي على البلدية بنتيجة 2-1 في استاد المحلة، بعد تأخره بهدف.

سجل هدف المحلة، ماجد هاني في الدقيقة 57.

سجل هدف الأهلي الأول، عمر كمال في الدقيقة 79.

سجل هدف الأهلي الثاني، موديست في الدقيقة 90+8.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما احتل المحلة المركز 15 برصيد 20 نقطة.

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