الدوري الإنجليزي: - هبوط بيرنلي بهزيمة أمام توتنهام ومانشستر سيتي يتجاوز فولهام

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق مانشستر سيتي فوزاً ثميناً أمام مضيفه فولهام 4-صفر اليوم السبت في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل كل من غفارديول (13 و71) وفيل فودين (59) وألفاريز (90+7) أهداف كتيبة غوارديولا.



ويحتل مانشستر سيتي (المنقوص من مباراة مؤجلة من الجولة 34 ستجمعه بتوتنهام يوم 14 مايو) صدارة الدوري برصيد 85 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال الوصيف حالياً (83 نقطة) والذي يواجه غداً الأحد في مباراة القمّة فريق مانشستر يونايتد.





تشلسي يهزم نوتنغهام



تمكن تشلسي من تحقيق انتصارِه الثالث توالياً بفوزه على مضيفه نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لاثنين.

اللاعب ميخايلو مودريك منح تشلسي الهدفَ الأول في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعادل نوتنغهام فوريست النتيجة عبر لاعبه ويلي بولي في الدقيقة السادسة عشرة.



وأضاف زميله كالوم هودسون أودوي الهدف الثاني لنوتنغهام في الدقيقة الرابعة والسبعين، قبل أن ينجح رحيم سترلينغ في تعديل النتيجة لتشلسي عند الدقيقة الثمانين، في حين استطاع نيكولاس جاكسون تسجيل هدف فوز تشلسي في الدقيقة الثانية والثمانين.

هبوط بيرنلي

هبط بيرنلي رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى عقب خسارته أمام مستضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف السبت ضمن المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح جاكوب برون لارسن التسجيل لبيرنلي في الدقيقة 25 وتعادل سريعاً بيدرو بورو لتوتنهام في الدقيقة 32.



وفي الدقيقة 82 أحرز ميكي فان دي فين الهدف الثاني لتوتنهام الذي رفع رصيده إلى 63 نقطة بفارق 4 نقاط خلف أستون فيلا الرابع.



من جانبه تجمد رصيد بيرنلي عند 24 نقطة وتأكد هبوطه رسمياً بعد أن بات الفارق بينه وبين نوتينغهام السابع عشر 5 نقاط ما يعني استحالة اللحاق به.



لوتون يقترب بشدة من الهبوط



في السياق ذاته، يمكن القول إن لوتون بات هو الآخر ثالث الهابطين إلى الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" بعد أن خسر أمام مستضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن المرحلة ذاتها.



وافتتح لوتون التسجيل عبر ألبيرت لوكونغا في الدقيقة 6 فانتهى الشوط الأول على وقع تقدم الضيوف بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني سجل وست هام ثلاثية عبر جيمس وارد براوس في الدقيقة 54 وتوماس سوتشيك في الدقيقة 65 وجورج إيرثي في الدقيقة 76.



ورفع وست هام بذلك رصيده إلى 52 نقطة في المركز التاسع فيما تجمد رصيد لوتون عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق 3 نقاط خلف نوتينغهام فوريست السابع عشر الذي يتفوق بفارق كبير من الأهداف (-18 لنوتينغهام) مقابل (-31 للوتون).



وفي الجولة ذاتها عاد برينتفورد بالنقاط الثلاث من ملعب بورنموث بعد فوزه عليه بهدفين لواحد، بريان مبومو أحرز هدف برينتفورد الأول في الدقيقة السادسة والثمانين.



وبعد ذلك بثلاث دقائقَ أدرك دومينيك سولانكي التعادل لبورنموث، وفي الوقت بدل الضائع حسم يوان ويسا فوز برينتفورد بإحرازه هدفاً ثانياً مُكبداً المضيفَ بورنموث خسارةً ثانية على التوالي.



واختتم إيفرتون موسمه على ملعبه غوديسون بارك بالفوز على الهابط شيفيلد يونايتد بهدف دون مقابل جاء بإمضاء أبدولاي دوكوري في الدقيقة الحادية والثلاثين.

(بي إن سبورت + وكالات)