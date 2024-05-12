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الإسماعيلي يبدأ التحضير لمواجهة طلائع الجيش

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ياسر رشاد - القاهرة - بدأ فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي  استعداداته لمواجهة نظيره فريق  طلائع الجيش، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ملعب جهاز العسكري، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني للفريق، بقيادة  إيهاب جلال، خوض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الداخلية لمران خفيف، تجنبا لتعرضهم للإرهاق، فيما خاض باقي الفريق مران بدني قوي.

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين أمس، الجمعة، تجنبا لتعرضهم للإرهاق نظرا لضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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