تقسيمة قوية في مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على الملعب البلدي ببركان، استعداداً لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

منح البرتغالي جوزيه جوميز تعليمات حول بعض الجوانب الفنية والخططية استعداداً للقاء الغد، وحرص لجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء.

ثم أدى لاعبو الزمالك تقسيمة القوية قوية في ختام مران اليوم لتطبيق ما تم تنفيذه في الفقرة الفنية.

ويواجه الزمالك، نهضة بركان في العاشرة مساء غداً الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.