اشتباكات بالإيدي بين لاعبي الاهلي وبلدية المحلة عقب نهاية اللقاء

شهدت مباراة الاهلي وبلدية المحلة، اشتباكات بالإيدي بين لاعبي الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الاهلي على نظيره بلدية المحلة، اليوم السبت، على ستاد الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري، بهدفين مقابل هدف.

وكشفت تقارير أن عقب انتهاء المباراة بين الفريقين اشتبك لاعب الاهلي التونسي علي معلول مع لاعب بلدية المحلة ماجد هاني، وتدخل لاعبي الفريين لفض الاشتباك بين اللاعبين.

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وتقدم فريق بلدية المحلة على الاهلي بالهدف الأول عن طريق ماجد هاني في الدقيقة 57 من تصويبة قوية على يمين مصطفى شوبير.

وتعادل لفريق الاهلي اللاعب عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 79، وأضاف الفرنسي أنتوني موديست الهدف الثاني في الدقيقة 98.

وبتلك النتيجة يحتل فريق الاهلي المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد بلدية المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.