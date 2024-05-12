الاهلي يستعيد الانتصارات في الدوري السعودي على حساب الشباب بثنائية

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نغمة الانتصارات في مسابقة دوري روشن السعودي على حساب نظيره الشباب بثنائية.

وفاز فريق الاهلي على نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري السعودي، على ملعب الأخير.

وافتتح فريق الشباب أهداف المباراة عن طريق جناحه يانيك كاراسكو في الدقيقة 19.

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وتعادل لصالح الراقي النجم فرانك كيسيه في الدقيقة العاشرة من الوقت بدلًا من الضائع، وأضاف روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة تعرض الفرنسي آلان سان ماكسيمان للإصابة في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، حيث دغادر ودخل سميحان النابت بدلًا منه.

وبتلك النتيحة يحتل فريق الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم برصيد 58 نقطة، فيما يظل الشباب في المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة.