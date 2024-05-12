خبير تحكيمي يحلل الحالات الجدلية في مباراة الاهلي وبلدية المحلة (خاص)

تحدث الحكم الدولي السابق ياسر محمود، عن الحالات التحكيمية الجدلية في مباراة الاهلي ضد بلدية المحلة، في الدوري المصري.

وحل الاهلي ضيفًا على حساب بلدية المحلة، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

وحقق الاهلي الفوز على بلدية المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف، بعدما كان متأخرًا في النتيجة خلال أحداث الشوط الثاني.

وقال ياسر محمود، في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″،إن قرار الحكم صحيح بإشهار البطاقة الصفراء في الدقيقة 35 للاعب البلدية بسبب مسك الخصم.

اقرأ أيضاً.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلي على بلدية المحلة

وتابع:”الحكم تغاضى عن إشهار البطاقة الصفراء للاعب بلدية المحلة في الدقيقة 36، بعدما تدخل بتهور على لاعب الاهلي أكرم توفيق، و الحكم ليس حاسم مع اللاعبين لمنع التدخلات العنيفة”.

واستكمل ياسر محمود:” في الدقيقة 51، لعبة كهربا، المساعد الثاني أشار على تسلل، ومهاجم الاهلي لم يكن متسللًا، ولا يوجد ركلة جزاء في اللعبة أيضًا”.

وأضاف الحكم الدولي السابق:”في الدقيقة 60، إنذار صحيح للاعب بلدية المحلة لتداخل بتهور مع لاعب الاهلي”.

وواصل محمود:”هدف إمام عاشور الملغي تسلل صحيح على كهربا من بداية اللعبة، وهدف عمر كمال سليم”.

وأفاد:”الدقيقة 83، المساعد الثاني أشار على تسلل على موديست، وهي إشارة خاطئة لأن الكرة وصلته من مدافع الخصم، وإنذار حارس بلدية المحلة صحيح لإضاعة الوقت”.

وشدد الحكم الدولي السابق، أن هدف كهربا الملغي في الدقيقة 92، قرار صحيح لوجود تسلل على اللاعب.

واختتم:”لا يوجد ركلة جزاء لصالح الاهلي في الدقيقة 97، وهدف موديست صحيح، الظهير الأيمن قام بتغطية التسلل في اللعبة، ودكة بدلاء البلدية يوجد عليها أجهزة لاب توب و بث مباشر و هذا غير مصرح به”.