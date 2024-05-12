ريال مدريد يحقق رقمًا قياسيًا بعد الفوز على غرناطة في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد، فوزًا كبيرًا على مضيفه غرناطة، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا” موسم 2023 – 2024.

وحل ريال مدريد نظيره غرناطة، على ملعب “لوس كارمينيس”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وجاءت أهداف ريال مدريد ، عن طريق كل من؛ وفي الدقيقة 38، افتتح فيران جارسيا، وتمكن أردا جولر عند الدقيقة 45، وقع الدولي المغربي إبراهيم دياز على هدفين، في الدقائق 49،59.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 90 في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 21 في المركز التاسع عشر.

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رقم قياسي جديد لـ ريال مدريد في الدوري الإسباني:

حافظ على 19 شباكه نظيفة في 19 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم (10 بواسطة لونين، 7 بواسطة كيبا و2 بواسطة كورتوا)، وهو ما يعادل أفضل رصيد له في موسم واحد في تاريخه بالمسابقة (19 في 1986). /87 و1987/88).