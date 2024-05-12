كولر يتحدث عن فوز الاهلي المثير أمام بلدية المحلة ويوجه رسالة للجماهير

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على الفوز الذي حققه أمام بلدية المحلة، في بطولة الدوري.

وحقق الاهلي فوزًا قاتلًا على حساب نظيره بلدية المحلة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن الاهلي ضغط وسيطر على أحداث اللقاء، بينما كان يلعب المنافس على الكرات المرتدة.

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وأوضح المدرب السويسري، أن الشوط الأول شهد إهدار فرصتين محققين، وقمت بتوجيه اللاعبين بالهدوء، ولكن بلدية المحلة أحرز الهدف من كرة لا يستطيع أحد التصدي لها.

وأشار كولر إلى أنه سعيد بالأداء والنتيجة والفوز الصعب الذي حققه الاهلي في الوقت الأخير من اللقاء، كما أن البدلاء كان لهم الدور بتسجيل عمر كمال وأنتوني موديست.

وأكد كولر:”من قبل المباراة وأعرف أن جمهور الاهلي في المحبة مختلف، وكان لهم دور حقيقي وكانوا اللاعب رقم 12، ومنحونا حماس، وساهموا في النتيجة والمكسب”.

واختتم مدرب الاهلي:”اللاعبين لم يعاصروا أي تاريخ سيء هنا، بالعكس معظم مبارياتهم انتهت هنا بشكل جيد، الملعب اليوم لم يتم رشه بشكل جيد عكس تعليمات اتحاد الكرة، وستاد القاهرة أفضل ملعب في مصر”.