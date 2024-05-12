شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكما لمباراة منتخب السويس وكهرباء الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة منتخب السويس و كهرباء الإسماعيلية، المقرر لها الرابعة والنصف مساء اليوم إلى الحكم محمود ناجي، ضمن المباريات الفاصلة لتحديد المتأهل للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

يعاون محمود ناجي كل من: محمد محمود لطفي وهشام الدسوقي وأحمد العباسي.

تأهل فريق سبورتنج للدورة الرباعية بعد الفوز بضربات الترجيح على المنصورة 4 / 3 في المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.