شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفتقد جهود باهر المحمدى ومعتز زدام أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الثنائي باهر المحمدي ومعتز زدام لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي والمقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس المقبل على استاد برج العرب، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري.

جاء ذلك بعد حصول المحمدي على الكارت الأصفر الثاني والطرد في مباراة اليوم أمام بيراميدز والتي شهدت كذلك حصول زدام على الإنذار الثالث.

واختير رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام المصري، في إطار مباريات الدوري الممتاز، وحقق بيراميدز الفوز على المصري بهدف دون مقابل على استاد برج العرب في إطار الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

وواصل بيراميدز ابتعاده بصدارة الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، بعدما حصد 3 نقاط غالية.

وحقق فريق بيراميدز فوزا قاتلا على المصرى بهدف نظيف سجله رمضان صبحى فى الدقيقة 88، من عمر المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب فى الجولة الـ22 بالدورى المصرى.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة ليحلق بعيدا فى صدارة الدورى، بينما توقف المصرى عند 37 نقطة.