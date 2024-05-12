شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة هدف الأهلى الثانى وسر تجاهل الـVAR طرد لاعب البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن حكم الدرجة الأولى محمود ناصف ورفاقه تعرضوا لأكثر من اختبار خلال إدارتهم لمباراة بلدية المحلة والأهلي، الذى أُجري مساء السبت وانتهى بفوز الأهلي 2/1.

وأشار عقل إلى أن المباراة شهدت العديد من القرارات التحكيمية المؤثرة والمثيرة للجدل، جاء أبرزها كالتالي:

في الدقيقة 33 أحرز إمام عاشور ولكن المساعد الثاني أحمد عبد المنعم أشار إلى تسلل وأكد الـVAR القرار في تعاون جيد.

في الدقيقة 36 تغاضى الحكم والـVAR عن طرد مستحق للاعب البلدية مؤمن راضي بعد لعب بقوة زائدة مع مدافع الأهلي أكرم توفيق.

في الدقيقة 90 تسلل على كهربا لاعب الأهلي المساعد سمح باستمرار اللعب ثم أشار على تسلل طبقا للبروتوكول.

في الدقيقة 97 طالب الأهلي بركلة جزاء والقرار يستمر اللعب لعدم وجود زاوية رؤية توضح الخطأ بشكل جيد لذلك لم يتدخل الـVAR.

في الدقيقة 98 أحرز موديست الهدف الثانى للأهلي وبعد مراجعة من الـVAR أكد صحة الهدف وأحيي المساعد الثانى أحمد عبد المنعم، كما احتسب الحكم 18 دقيقة بدل ضائع في نهاية شوط المباراة الثانى.

وظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد خلال اللقاء، وأشار إلى 9 حالات تسلل خاصة المساعد الثانى الذى تعرض لأكثر من اختبار صعب خلال المباراة وتعاون الثنائى مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون، وظهور جيد لـVAR في مراجعة أهداف المباراة الثلاثة، لكنه لم يتدخل في طرد لاعب البلدية في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.