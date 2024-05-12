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خالد الغندور : لن اعمل في قناة الزمالك من جديد

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد الغندور قائد الزمالك السابق أن العمل في قناة الزمالك مرحلة وانتهت ولن تعود ويتمني التوفيق الموجودين الآن في القناة وأنه غير نادم اطلاقا علي هذا الأمر وقناة الزمالك كانت تحتاجه في هذا الوقت ورغبته العمل في قناة عامة.

وأضاف الغندور في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أن هناك إعلاميين زملكاوية ولكنهم يدافعون عن الأهلي أكثر وعندما يراهم علي الشاشة يكون مندهش ، مؤكدا أن رحيله عن القناة ليس له دخل من المجلس الحالي ورحل عن القناة قبل الانتخابات .

وواصل تصريحاته أنه راضي عن مجلس الزمالك بنسبة 90٪ ونجح في ملفات كثيرة أبرزها فتح القيد والصفقات وتجديد التعاقدات وغيرها من الملفات المهمة التي نجحوا في حلها واتمني لهم التوفيق والدعم .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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