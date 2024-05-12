جلسه تحفيزيه مع لاعبى الزمالك فى فندق الإقامه

ياسر رشاد - القاهرة - قبل مواجهة نهضة بركان

الأحد 12/مايو/2024 - 01:45 ص 5/12/2024 1:45:56 AM

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب على عقد جلسة مع اللاعبين ، في فندق الإقامة بعد تناول وجبة العشاء في حضور الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق والكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة عبد الواحد السيد مدير الكرة وأعضاء الجهاز الفني.

وحرص رئيس النادي على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة وأكد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المقرر لها مساء اليوم الأحد.

وفي نفس الوقت حرص كل من الدكتور حسام المندوه والكابتن أحمد سليمان والمستشار عبد الله جورج وعبد الواحد السيد مدير الكرة على توجيه رسائل تحفيزيه للاعبين من أجل تقديم مباراة قوية أمام بطل المغرب وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم.