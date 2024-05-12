شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات ضم حبيبة زعتر لصفوف سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات ضم حبيبة زعتر ليبرو نادى الصيد، لتدعيم صفوف سيدات الكرة الطائرة بدءا من الموسم القادم، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعبة.

واتفق مسئولو النادى الأهلى مع محترفة فريق سيدات الطائرة تاتيانا بوكان، على الاستمرار داخل جدران القلعة الحمراء لمدة موسم إضافي 2024 / 2025 .

وحصدت تاتيانا مع الأهلى هذا الموسم السوبر المحلى وكأس مصر والدورى الممتاز، بينما خسرت لقب بطولة أفريقيا أمام الزمالك .

ونجحت تاتيانا فى خطف قلوب محبى وعشاق القلعة الحمراء منذ تواجدها فى صفوف الفريق الأحمر لما تمتلكه من فنيات عالية وخبرات قوية ظهرت فى البطولات .



