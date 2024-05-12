شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل أمام نهضة بركان المغربي، فى ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2023-2024 فى العاشرة مساء اليوم الأحد.

ومن المنتظر أن يدفع البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، بالقوة الضاربة أمام نهضة بركان، الممثلة فى رباعى خط الدفاع، حمزة المثلوثى، حسام عبد المجيد، عمر جابر، وأحمد فتوح، وفى الوسط سيعتمد على نبيل عماد "دونجا" وأحمد حمدى، زياد كمال، بينما يقود هجوم القلعة البيضاء الثلاثي أحمد سيد زيزو وإبراهيما نداى والتونسى سيف الجزيرى.

على الجانب الآخر، طلب معين الشعبانى، المدير الفني لفريق نهضة بركان، من لاعبى فريقه تسجيل أكثر من هدف فى شباك الزمالك لتسهيل المهمة فى القاهرة، مشددًا على أنه فى حالة عدم التمكن من تسجيل أكثر من هدف فى لقاء الذهاب ستكون الأمور باستاد القاهرة صعبة فى ظل الحضور الجماهير الكثيف.