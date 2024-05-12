نجم الأهلي السابق: هدفي في شباك الاتحاد الليبي الأفضل بمسيرتي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث شهاب الدين أحمد نجم الأهلي السابق عن أهم هدف خلال مسيرته الكروية، مؤكدا أنه كان مهما للصعود إلى لدور الثمانية في البطولة الأفريقية.

قال شهاب الدين في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد بركات عبر فضائية المحور: " تواجدت في معسكر المنتخب في السودان مع الكابتن هاني رمزي وبعد عودتي جوزيه "قال لي أنا اشتغلت مع المجموعة دي".

وواصل: "منذ تلك اللحظة أصبحت بعيدًا عن الفريق، وكنت أتواجد لمدة 3 مواسم داخل النادي ولكني قررت المغادرة".

وتابع: "كنت أقدم أداء جيد وعلى الرغم من ذلك كنت لا أشارك بشكل مستمر لذلك كنت أتحدث، ولو عاد بي الزمن رد فعلي الحالي سيكون أقل من الماضي بالطبع".

وأختتم تصريحاته: "بالطبع، هدفي فى شباك الاتحاد الليبى فى الدقيقة 94 من عمر المباراة، التى منح به بطاقة العبور للأهلى لدور الثمانية فى دورى أبطال أفريقيا 2010، هو الأهم في مسيرتي الكروية".