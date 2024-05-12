أبو مسلم: العلاقة بين كولر وبيرسي تاو وصلت لطريق مسدود ومحمد هاني بعيد عن مستواه

ياسر رشاد - القاهرة - تحدَثَ أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق عن فوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف على بلدية المحلة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

وقال أبو مسلم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": " الأهلي حقق فوزًا هامًا قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي الأسبوع المقبل، ولكن المستوى غير مطمئن قبل لقاء الترجي المقبل، وهناك العديد من اللاعبين كانوا خارج الخدمة وعلى رأسهم الظهير الأيمن محمد هاني.

وأضاف: بيرسي تاو لم يقدم الأداء المنتظر مع الأهلي منذ عودته من معسكر منتخب جنوب إفريقيا الخاص ببطولة الأمم الإفريقية الماضية، وهناك حالة من التوتر بينه وبين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والعلاقة بينهما وصلت إلى طريق مسدود.