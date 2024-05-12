الاهلي ينفجر غضبًا في وجه اتحاد الكرة.. شكوى عاجلة

كشفت تقارير إعلامية، أن النادي الاهلي، يخطط لتقديم شكوى، لـ اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، من أجل أن يشتكي المنظومة.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90 على قناة النهار:”النادي الاهلي يرتب الآن من أجل إرسال شكوى إلى اتحاد الكرة المصري، يشكوا المنظومة.

وتابع: ” هناك استياء من جانب النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، من الأخطاء التي تحدث في الدوري المصري، خاصة ما حدث في مباراة المارد الأحمر وبلدية المحلة أمس السبت”.

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وأضاف: ” القضية الثانية التي أثارت غضب النادي المسوؤلين الاهلي، مسألة أمر لاعب المارد الأحمر حسين الشحات والشيبي لاعب بيراميدز، خاصة أن اتحاد الكرة صرح أنه لا يحق له اللجوء للقضاء المدني”.

وأختتم:” أن لجنة الانضباط أقرت بأحقية الشيبي في قراره، وهو ما جعل الاهلي يشتكي من منظومة كرة القدم”.