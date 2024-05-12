أزمة جديدة بين اتحاد الكرة وفيتوريا

كشفت تقارير إعلامية، أن هناك أزمة جديدة ستنشأ بين اتحاد الكرة المصري، والمدير الفني السابق لـ منتخب الفراعنة البرتغالي روي فيتوريا.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″ على النهار:” هناك أزمة جديدة ستواجه اتحاد الكرة، محامي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق، سيطالب بعقد البرتغالي كاملًا بعد رحيله”.

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وواصل:” فيتوريا ومحاميه طالبوا بقيمة العقد بالكامل، بعد حديث جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بتشكيك فيالعقد، وأن البرتغالي لا يملك أي أحقية في الحصول على الشرط الجزائي”.

وأختتم:” فيتوريا ومحاميه رفضوا الرد على جميع مكالمات اتحاد الكرة، وطلبوا 4 ملايين و600 ألف دولار قيمة عقد البرتغالي بالكامل”.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة ضمن تصيفات كأس العالم 2026 في أمريكا”.