تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل فريقه المتوقع لمباراة نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية مساء اليوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في المقرر لها في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب بركان البلدي

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تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة نهضة بركان

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر، أحمد فتوح

الوسط: “نبيل عماد دونجا، محمد شحاته (زياد كمال)، أحمد حمدي ، إبراهيما نداي، وأحمد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وسيقام لقاء العودة بين فريق الأبيض ونظيره المغربي في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.