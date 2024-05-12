موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، عن موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية.

ويقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة.

وكان الزمالك، قد تأهل إلى نهائي الكونفدرالية، بعد الفوز على دريمز الغاني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بينما تأهل نهضة بركان على حساب اتحاد العاصمة الجزائري، بعد انسحاب الأخير من المباراتين.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان

ويحل الفارس الأبيض ضيفًا على حساب نظيره المغربي، اليوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري، على الملعب البلدي ببركان، في نهائي الكونفدرالية.

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وسيتم نقل أحداث مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان

وسيتم بث مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية على قناة beIN Sports 6.

وأسندت شبكة بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث المباراة، المغربي جواد بده والمصري محمد فوزي.