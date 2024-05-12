شباب طائرة الأهلي أبطال دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق شباب 15 سنة لكرة الطائرة بالنادي الأهلي ، ببطولة الجمهورية، بعد الفوز على الطيران بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ختام منافسات البطولة.

أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وشهدت أداءً قويًّا ومميزًا من اللاعبين، ليتوج الفريق ببطولة الجمهورية بعد الفوز على الطيران.

تفوق الفريق في الشوط الأول بنتيجة 25-16، وواصل الفريق أداءه القوي ويحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-19، وفاز الطيران في الشوط الثالث بنتيجة 25-23، قبل أن يحسم «شباب طائرة الأهلي» الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-21.