شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستكشف الطلائع بحثاً عن مواصلة انتصارات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، على استكشاف فريق الطلائع بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن مواصلة انتصارات الدراويش بالمسابقة المحلية.

ويستعد الإسماعيلى، بقيادة ايهاب جلال، لمواجهة طلائع الجيشفى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على فاركو بهدفين دون رد سجلهما عمر الساعى ومحمد الدسوقى ثم فاز على الداخلية بهدف قاتل سجله عبد الرحمن مجدى في الجولة الأخيرة للدوري.



ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق 6 انتصارات و 7 تعادلات وتلقى 9 هزائم وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 24.



في سياق آخر، قدم أبو طالب العيسوي، نجم الإسماعيلى السابق، تقريرا مفصلا لمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء نصر أبو الحسن، عن رحلته في كوت ديفوار.



ووصل أبو طالب العيسوي إلى الإسماعيلية خلال الساعات الماضية بعد رحلته الكشافية في كوت ديفوار لانتقاء اللاعبين الموهوبين في مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.



وأبرم المجلس في وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في اكتشاف المواهب بالقارة السمراء للبحث عن لاعبين بالطريقة الصحيحة لدعم كافة فرق النادى بعناصر متميزة.



وحضر أبو طالب العيسوي أثناء وجوده في كوت ديفوار دورة للأكاديميات شارك بها عدة أندية أفريقية وتابعها عدد من كشافي الأندية الأوروبية.