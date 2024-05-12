شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى كولر يقص شريط تحديات مايو بمواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادى الاهلى، فى الساعات الحالية، اللمسات الأخيرة على رحلة فريق الكرة لتونس لمواجهة الترجى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها فى العاشرة مساء السبت المقبل برادس، ويغادر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة غداً، الاثنين، إلى تونس قبل البعثة من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى تونس لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقى الأهلى مع الترجى التونسى في نهائي دوري أبطال أفريقيا فى رحلة التتويج باللقب الثانى عشر فى تاريخ القلعة الحمراء، والثانى على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.



ويأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

مباريات الأهلى القادمة

الترجى التونسى والأهلى..السبت 18 مايو 10:00 مساء في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلى والترجى التونسى..السبت 25 مايو 8:00 مساء على ستاد القاهرة الدولى في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.