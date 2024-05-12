شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلي يراقب كلاسيكو الترجى والنجم الساحلى فى الدوري التونسى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، مباراة الترجى التونسى مع النجم الساحلى اليوم، الأحد، لمتابعة كتيبة الدم والذهب فى آخر مبارياتها قبل مواجهة المارد الأحمر بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

حصل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على مباريات الترجى التونسى الأخيرة بالدوري والكأس، وكذلك دوري الأبطال، من أجل دراسة كتيبة الدم والذهب ومعرفة نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل تونس قبل مواجهته في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق الترجي التونسي حالة من سوء النتائج المحلية مؤخرًا، حيث تم إقصاؤه من بطولة كأس تونس 2023/2024، وذلك بعد تلقى خسارة مفاجئة من فريق محيط قرقنة بهدفين مقابل هدف، وينتظره مواجهة قوية أمام نادي النجم الساحلي ضمن منافسات مجموعة التتويج بلقب الدوري التونسي.

ووصلت مسابقة الدوري التونسي إلى مرحلة التتويج التي تتضمن صراعًا بين 6 أندية على اللقب، هي الترجي، الملعب، الاتحاد المنستيري، الصفاقسي، النجم الساحلي والأفريقي.

ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى في العاشرة مساء السبت 18 مايو الجاري فى رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب فى الثامنة مساء السبت 25 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولى.