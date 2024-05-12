شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائي الكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ضيفًا على نهضة بركان المغربى، فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل المهمة في مباراة الأياب التي ستقام على استاد القاهرة الدولي يوم 19 من الشهر الجارى.

مباراة الذهاب سيقودها الكيني بيتر واويرو كاماكو حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار أونينجو مساعدين، والبوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكماً رابعاً، ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم للفيديو، ويعاونه الجنوب أفريقي توم أبونجيل والزامبية ديانا شيكوتيشا، الجيبوتي محمد ياسين يونس مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الصومالي علي محمد أحمد.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اهتم على مدار الثلاث أيام الماضية بعقد محاضرات فنية مع اللاعبين، كشف خلالها كافة نقاط القوة والضعف في فريق نهضة بركان، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة التحلى بالهدوء وعدم التسرع من بداية المباراة، مع العمل على استغلال الفرص أمام مرمى نهضة بركان وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس، مع التأمين الدفاعى المميز.

ومن المنتظر أن يدفع جوزيه جوميز بالقوة الضاربة أمام نهضة بركان، الممثلة في رباعى خط الدفاع حمزة المثلوثى، حسام عبد المجيد، عمر جابر، وأحمد فتوح، وفى الوسط سيعتمد على نبيل عماد "دونجا" وأحمد حمدى، زياد كمال، بينما يقود هجوم القلعة البيضاء الثلاثي أحمد سيد زيزو وإبراهيما نداى والتونسى سيف الجزيرى.

على الجانب الآخر، طالب معين الشعبانى، المدير الفني لفريق نهضة بركان، لاعبيه بتسجيل أكثر من هدف فى شباك الزمالك حتى يتم تسهيل المهمة في القاهرة، مشددًا على أنه فى حال عدم التمكن من تسجيل أكثر من هدف في لقاء الذهاب ستكون الأمور على استاد القاهرة صعبة، في ظل الحضور الجماهير الكثيف.