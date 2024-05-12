شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء الإسماعيلية: قادرون على الصعود للممتاز ودعم لا محدود للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء ورئيس نادي كهرباء الإسماعيلية، إنه عقد لقاء مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة ياسر الكناني، المدير الفني للفريق ومصطفي هنداوي، مدير الكرة وأعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق واللاعبين أكد خلالها علي كامل الدعم والمساندة للفريق خلال مباراته الحاسمة اليوم على ملعب بتروسبورت أمام منافس ليس بسهل فريق منتخب السويس، في المباراة الفاصلة المؤهلة الى الدورة الرباعية إلى الدوري المصري الممتاز.

وطالب رئيس نادي كهرباء الإسماعيلية اللاعبين بضرورة التركيز وبذل الجهد والعرق لتحقيق الفوز واقتناص التأهل لدوري الترقي، مؤكدًا ثقته في خبرات ومهارات اللاعبين اللذين سيؤكدون ذلك في مباراة اليوم، وخلال اللقاء وعد الجهاز الفني واللاعبين رئيس وقيادات نادي كهرباء الاسماعيلية ببذل المجهود لتحقيق الفوز والتأهل لدوري الترقي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس بقيادة مديره الفني سعد فاروق، نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة مديره الفني ياسر الكناني، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، في مباراة الفاصلة المؤهلة الى الدورة الرباعية إلى الدوري المصري الممتاز.

وكان قد حسم فريق كهرباء الإسماعيلية، بطاقة الصعود إلى بطولة دوري المحترفين، بعد تعادله مع فريق الإنتاج الحربي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الأخيرة، من دوري القسم الثاني، في المقابل حسم فريق منتخب السويس، بطاقة التأهل إلى دوري المحترفين، عقب تعادل الفريق السويسي، في الجولة الأخيرة أمام فريق العبور، سلبيًا في المباراة التي جمعت بين الطرفين على ملعب نادي العبور.

واحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الأول لجدول المجموعة الرابعة، برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن فريقي الإنتاج الحربي وتيم اف سي، بينما احتل فريق منتخب السويس المركز الأول، بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن فريق العبور.

وحسم فريق سبورتنج تأهله إلى الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز، مع فريق حرس الحدود بقيادة مديره الفني محمد مكي، من مسابقة دوري المحترفين.



رئيس النادى والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم



رئيس النادى والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم



رئيس النادى والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم



لاعبى الفريق الأول لكرة القدم



والجهاز الفني ولاعبى الفريق الأول لكرة القدم



رئيس النادى والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم